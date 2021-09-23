Зеленский поприветствовал принятие на Украине закона о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие в парламенте страны закона о деолигархизации.

Инициатором законопроекта стал лично Зеленский. По его словам, Украина открыта для представителей крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников и информационные агентства.

«Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку!» — написал он на личной странице в социальной сети Twitter.

Стоит отметить, что согласно тексту законодательного документа, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет в случае неких прецедентов признавать предпринимателей олигархами. Эти лица будут заноситься в специальный реестр.