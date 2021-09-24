Корнилов: взаимоисключающие обвинения Европы в адрес РФ не поддаются логике

Европейские чиновники и журналисты, которые еще недавно призывали «наказать» Россию полным отказом от ее «агрессивного газа», теперь пытаются переложить на Россию вину за захлестнувший Европу кризис, обвиняя ее в недостаточных поставках топлива.

Об этом в личном Telegram-канале с иронией рассуждает политолог, публицист и историк Владимир Корнилов.

По его словам, в результате кризиса в Европе, вызванного резким многократным подорожанием газа, поставщики электроэнергии банкротятся «пачками».

«Только в Британии за последние шесть недель разорились пять таких компаний. По прогнозу Financial Times, из 50 британских энергопоставщиков зиму переживут от силы десяток, — сообщает Корнилов. — Министр бизнеса Квази Квартенг, пытаясь успокоить потребителей, тем не менее признал справедливость выражения, расхожего сейчас в тамошней прессе: eating or heating ("еда или отопление") — такой выбор предстоит сделать многим рядовым британцам этой зимой».

И в этой ситуации, европейцы, ища, на кого возложить вину за происходящее, вновь пытаются во всех своих бедах обвинить Россию, заявляя, что она якобы поставляет европейским потребителям недостаточно газа.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Хотя российский поставщик голубого топлива «Газпром» неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства, поставляя все прописанные в контрактах объемы газа в срок и к тому же по гораздо боле низкой цене, чем приходится платить тем европейцам, кто в свое время решил отказаться от долгосрочных контрактов.

В чем же заключается вина России? Задается вопросом политолог.

И сам приводит ответ, поступивший накануне от Международного энергетического агентства (IEA), которое было создано в 1970-х годах специально для того, чтобы во время энергетических кризисов решать подобные проблемы.

Агентство IEA в опубликованном разъяснении официально признает, что Россия выполняет свои обязательства перед европейскими покупателям газа полностью.

«… Но (и это надо цитировать дословно) "IEA верит, что Россия могла бы делать больше для того, чтобы увеличить доступность газа для Европы и обеспечить заполненность хранилищ до адекватного уровня для подготовки наступающего зимнего отопительного сезона"», — приводит Корнилов выдержку из документа.

При этом политолог иронично интересуется, почему Россия, которую в Европе обвиняют во всех грехах, должна делать что-то сверх взятых на себя обязательств. А также интересно, куда подевался американский «газ свободы», который Вашингтон обещал поставлять в Европу, призывая отказаться от российского трубопроводного газа.

Однако, судя по информации газеты Financial Times, свой сжиженный природный газ европейцы предпочли продать на азиатском и южно-американском рынках, где цена на топливо еще выше, чем в Европе.

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«Так в чем же виновата Россия? — повторяет Корнилов свой вопрос — Самое смешное, что громче всех о «газовой агрессии России» кричат те самые газеты, которые еще недавно в своих редакционных колонках требовали примерно наказать Москву чуть ли не полным отказом от поставок российского газа в Европу. Давайте вспомним, что ограничений этих поставок требовали даже в резолюциях Европарламента. Мол, накажем Россию отказом от «агрессивного газа»!».

Однако теперь, если послушать европейских политиков, «российская агрессия» заключается в том, что «Газпром» не поставляет европейцам еще больше газа. Логики в этих взаимоисключающих обвинениях в адрес России нет, потому что она сводится к простой формуле: Россия всегда виновата во всем, заключает Владимир Корнилов.