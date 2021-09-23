Sina: уникальность российского бомбардировщика Ту-160 вызывает «животный страх» у США

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», поступивший на вооружение ВВС РФ в конце 1980-х годов, до сих пор вызывает неподдельный ужас у американских военных. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

По мнению аналитиков, причина состоит в том, что самолет этого типа обладает впечатляющими характеристиками. «Белый лебедь» способен не только преодолевать тысячи километров со внушительными боеприпасами, но и делать это на огромных скоростях — до 2,05 Маха.

«Несмотря на то, что американский самолет B-1 претендует на звание бомбардировщика номер один в мире, он не может сравниться с Ту-160 по бомбовой нагрузке и дальности полета», — цитирует обозревателей издание «ПолитРоссия».

Благодаря своим скоростным показателям и высокой маневренности Ту-160 представляет собой неудобную цель для систем ПВО противника. Бомбардировщик может наносить удары по оппоненту, оставаясь вне зоны действия его оборонных комплексов.

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Непросто американским истребителям тягаться с «Белыми лебедями» и по скорости, констатировали китайские эксперты. Они напомнили, как недавно российский Ту-160 ушел на форсаже от пытавшихся его перехватить двух самолетов-невидимок F-35.

«Даже отсутствие технологий малозаметности и не самая новая авионика не мешают Ту-160 доминировать в воздушном пространстве», — убеждены в Sina.

В этой связи основная задача бомбардировщика состоит в том, чтобы сдерживать американских военных одним только фактом своего существования, рассуждают аналитики. По их словам, малейшее приближение Ту-160 способно вызвать «животный страх» у непобедимой, на первый взгляд, американской армии.