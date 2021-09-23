МВД Украины опровергло инсценировку покушения на советника Зеленского

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал подробности покушения на советника президента страны Сергея Шефира.

По его словам, стрельба по машине не была снайперской, место преступления уже было установлено, на нем нашли около 20 отстрелянных гильз. Боеприпасы имеют редкий для Украины калибр 7,62 на 39 мм. Гильзы в них производства Венгрии, а сам патрон не исключено, что заново собирали в ФРГ.

«Уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — написал представитель ведомства в Facebook.

Сейчас полиция допросила грибников, которые находились около места преступления, а также пассажиров машины, ехавших за автомобилем Шефира. Кроме того, собраны ветви, которые, скорее всего, сломал сам стрелок, когда готовил себе место, откуда откроет огонь.

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом, в автомобиль попало свыше десяти пуль. Пострадал водитель президентского советника, он получил огнестрельное ранение ноги, ему потребовалась операция.