Новые поправки в ПДД могут затронуть общественный транспорт, электросамокаты и гироскутеры

Широкое распространение средств индивидуальной мобильности требует внесения изменений ПДД. Однако новые поправки смогут вступить в силу еще не скоро.

В России на сегодняшний день назрели поправки, которые затрагивают общественный транспорт, а также использование электросамокатов, гироскутеров и прочих средств передвижения. Об этом в рамках брифинга Медиагруппы «Патриот» рассказал член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода Выбора» Александр Холодов.

Он уточнил, что с 1 января текущего года ПДД попали в реестр документов, где запрещается вносить какие-либо коррективы без полного переиздания всех правил. Холодов подчеркнул, что Минтранс уже давно готовил ряд поправок, особенно по вопросам электросамокатов, гироскутеров и всевозможных средств индивидуальной мобильности, передает Федеральное агентство новостей.

«Правки подготовлены и Общественной палатой России, у нас тоже есть свой вариант. Но ни они, ни мы не можем свой вариант пролоббировать, пока полностью не переиздадут ПДД», — объяснил автоэксперт.

Он отметил, что сейчас идет подготовка нового текста ПДД. Однако к 1 октября российским автолюбителям не стоит ждать каких-либо изменений.