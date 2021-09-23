Финский журналист Янус Путконен назвал Россию единственным убежищем и крепостью правосудия

Журналист Янус Путконен раскритиковал Запад за беззаконие и объяснил, почему Россия — единственная страна, где сохранились ресурсы для восстановления порядка в Европе.

Главред финского издания UMV-Lehti Путконен вошел в состав спикеров первой онлайн-конференции Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Журналист произнес речь, в которой затронул тему политического произвола в Финляндии и других государствах Запада. Так, он уже шесть лет проживает в Донбассе — именно там он нашел убежище, опасаясь преследования властями своей страны. Путконен отметил, что он находится в безопасности, в то время как многих его друзей заключили под стражу или убили.

Главной причиной напряженной обстановки в Европе журналист назвал глобалистский курс Запада, проложенный президентом США Джо Байденом. По его мнению, решения политика постепенно приводят систему правосудия к краху.

«Вся система правосудия на Западе начинает содрогаться, и в итоге она рухнет. <...> Получается, что на Европейском континенте осталась только одна патриотическая сила, одно убежище, одна крепость правосудия — Россия. Вот почему так важно понимать, что требовать правосудия — вся идея исходит из российского мира. <...> Но, естественно, это большая ответственность для России — взять на себя права управлять всей системой правосудия в Европе. И это большая тяжкая ноша», — заявил Путконен.

Не менее острой проблемой на территории Финляндии оказался своего рода расизм по отношению к гражданам, который проявляется в идее властей внедрить паспорта вакцинации. Журналист отметил, что навязанная Западом система может привести к заключению финнов в подобие концентрационных лагерей — вероятно, по идеологическим мотивам. Путконен связал свои опасения с глобализмом, который оказался направлен против патриотов и консерваторов.

Журналист предположил, что Россия может стать необходимым источником ресурсов, которые позволят восстановить порядок в Европе и противостоять западным глобалистским тенденциям. Для этого Путконен призвал объединить патриотические движения, так как сотрудничество позволит выявить главные причины проблем. Затем дела пострадавших людей следует передать в международные организации.

«По этому вопросу должны сотрудничать и организации по правам человека, и СМИ. Основные источники массовой информации на Западе, естественно, попытаются скрыть эти так называемые злые дела. Естественно, так как они создали эту проблему, они не захотят нести ответственность за последствия», — заявил журналист.

Путконен в завершение вновь напомнил о важной задаче России — взять на себя установление правопорядка в Европе. Подобная задача — тяжелая ноша для страны, но ситуация обязывает государство «взять лидерство в моральной повестке».