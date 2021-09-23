Политолог Рар удивился активности противников «Северного потока – 2» в Германии

Сверх-агрессивная риторика в адрес России, которую позволяет себе кандидат в канцлеры ФРГ «Зеленых» Анналена Бербок, возможно связана с тем, что рейтинг этой партии стремительно падает, и политик пытается спасти положение разжигая в немцах искры ненависти к РФ.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал, немецкий политолог Александр Рар, комментируя «злобное рычание» госпожи Бербок на Россию.

«Г. Бербок нервничает. Ее избиратели трезвеют, понимают, что обещанная «сладкая жизнь» при ультра-зеленной экономике — это химера, — пишет немецкий эксперт. — Цены на энергию стремительно взлетели вверх, потащили за собой цены на другие товары. За два дня до выборов, немец напуган ростом цен, страшилками о коллапсе мирового климата, угрозами миграционных потоков из Афганистана и продолжительностью коронавируса».

При этом, по словам Александра Рара, немецкие журналисты пытаются «перевести стрелки» на Россию, перекладывая на нее ответственность кризисную ситуацию и обвиняя Москву в использовании против Запада «энергетического оружия».

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«Больно все это, — с горечью отмечает политолог. — Активизируются противники "Северного потока – 2". Под давлением евробюрократов, которые остолбенеют от победы России, немцев заставляют подключить врагов газового бизнеса с Россией – поляков – к процессу (выдачи) разрешения для (запуска в эксплуатацию) "Северного потока – 2"».

Европа, если она не хочет замерзнуть предстоящей зимой, должна срочно запасаться дополнительными объемами газа, пишет Александр Рар.

В Европе, по его словам, газа нет, так как все запасы сжиженного природного газа были проданы в Азию. Альтернативные источники энергии не работают – из-за отсутствия ветра ветрогенераторы остановились. А электромашины остановлены, так как для их работы не хватает сырья, поступающего из России и Китая.

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Однако в этой кризисной ситуации, Анналена Бербок хочет одновременно противоположных вещей – она призывает к запрету на ввод в эксплуатацию нового российского газопровода и в то же время требует, чтобы Россия поставляла Европе больше газа.

По мнению Александра Рара в действиях политика, претендующего на то, чтобы занять пост федерального канцлера Германии, нет логики.