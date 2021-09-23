Правозащитник Иван Мельников раскрыл главные проблемы тюрем

Правозащитник Иван Мельников перечислил главные проблемы исправительных учреждений, характерные для разных стран мира. К их числу относятся ресоциализация и оказание медпомощи.

Одной из основных проблем тюремных учреждений в разных странах мира, в том числе России, является проблема оказания медицинской помощи заключенным. Об этом в рамках международной онлайн-конференции, проведенной Фондом борьбы с репрессиями, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По мнению эксперта, проблема нехватки медицинских специалистов заслуживает отдельного внимания.

«Во многих исправительных учреждениях существует проблема с врачами. Она связана с низкой заработной платой врачей. Отсутствие специалистов, в особенности узконаправленных, является серьезной проблемой, с которой сталкивается российская пенитенциарная система», — объяснил он.

Мельников призвал ФСИН и другие российские ведомства изучить данную проблему и разработать соответствующую нормативную базу. Такая необходимость, в частности, связана с пандемией COVID-19, считает он.

Другой проблемой является ресоциализация осужденных граждан. В качестве положительного примера Мельников приводит исправительные учреждения стран Скандинавии, в том числе Норвегии. По его словам, заключенные, отбывающие срок в таких тюрьмах, редко совершают повторные преступления после освобождения, что указывает на их исправление.