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В США из-за сильной засухи «всплыл» затопленный 64 года назад город

В США из-за сильной засухи «всплыл» затопленный 64 года назад город

В американском штате Юта из-за сильной засухи показались очертания города Рокпорт, затопленного еще в 1957 году. Соответствующие снимки опубликовал в Twitter летчик-испытатель дронов Девон Дьюи.

На изображениях виднеются фундаменты зданий, ушедших под воду 64 года назад. По словам пилота, он увидел основания старых домов и дорогу, которая пролегала ниже того места, где обычно была вода.

«Вся территория довольно плоская и однородная, поэтому, хотя фундаменты старые и в основном исчезли, все равно можно их четко увидеть, если знать, где искать», — рассказал он в беседе с KSL News.

По сведениям Daily Star, речь идет о городе, расположенном в узкой части долины Вебер в устье каньона Три-Майл. Он был затоплен специально для строительства плотины «Уэншип» в 1957 году. Правительство США выкупило всю долину и создало водохранилище «Рокпорт», несмотря на недовольство местных жителей.

Из-за глобального потепления под угрозой вечной засухи оказался другой американский штат — Калифорния. На этом фоне местные фермеры вынуждены были ограничить использование воды. Лесной пожар может вызвать малейшая искра от газонокосилки или спущенной шины.