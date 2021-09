В США из-за сильной засухи «всплыл» затопленный 64 года назад город

В американском штате Юта из-за сильной засухи показались очертания города Рокпорт, затопленного еще в 1957 году. Соответствующие снимки опубликовал в Twitter летчик-испытатель дронов Девон Дьюи.

На изображениях виднеются фундаменты зданий, ушедших под воду 64 года назад. По словам пилота, он увидел основания старых домов и дорогу, которая пролегала ниже того места, где обычно была вода.

Rockport Reservoir is so low right now that many of the foundations of the old town are now visible. The town was flooded back in the 1950s to create the reservoir. pic.twitter.com/9QhuEoCAFl