В США из-за сильной засухи «всплыл» затопленный 64 года назад город

В американском штате Юта из-за сильной засухи показались очертания города Рокпорт, затопленного еще в 1957 году. Соответствующие снимки опубликовал в Twitter летчик-испытатель дронов Девон Дьюи.

На изображениях виднеются фундаменты зданий, ушедших под воду 64 года назад. По словам пилота, он увидел основания старых домов и дорогу, которая пролегала ниже того места, где обычно была вода.

Rockport Reservoir is so low right now that many of the foundations of the old town are now visible. The town was flooded back in the 1950s to create the reservoir. pic.twitter.com/9QhuEoCAFl — Devon Dewey (@DevonDewey) September 16, 2021

«Вся территория довольно плоская и однородная, поэтому, хотя фундаменты старые и в основном исчезли, все равно можно их четко увидеть, если знать, где искать», — рассказал он в беседе с KSL News.

По сведениям Daily Star, речь идет о городе, расположенном в узкой части долины Вебер в устье каньона Три-Майл. Он был затоплен специально для строительства плотины «Уэншип» в 1957 году. Правительство США выкупило всю долину и создало водохранилище «Рокпорт», несмотря на недовольство местных жителей.

Из-за глобального потепления под угрозой вечной засухи оказался другой американский штат — Калифорния. На этом фоне местные фермеры вынуждены были ограничить использование воды. Лесной пожар может вызвать малейшая искра от газонокосилки или спущенной шины.