«Признак успеха»: эксперт Колташов оценил рост экономических показателей «Белуга Групп»

Стоимость акций компании «Белуга Групп» за последний месяц выросла на 3,1%, а за шесть месяцев рост составил 10%. Данные показатели оценил экономист Василий Колташов.

Несмотря на нестабильное время на фоне коронавирусной пандемии, компания продемонстрировала успех, а не стагнацию или падение. В 2020 году специализирующаяся на крепких напитках «Белуга Групп» заняла лидирующую позицию по продажам водки в России. Кроме того, из доклада по итогам первой половины 2021 года следует, что экспортные продажи водки Beluga выросли на 61%. Подобный показатель был достигнут за два года с начала борьбы против COVID-19, пишет iReactor.

«Несомненно, для компании "Белуга Групп", которая занимается производством крепкого алкоголя, рекордный уровень производства и продажи водки — это показатель успешности, валовости. Мы по главному своему продукту идем вверх по продажам, поэтому конечно оценивать этот рост как-то иначе невозможно. С точки зрения экономики, этот показатель для компании такого профиля является положительным признаком, признаком ее успеха», — заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Такие результаты говорят об успешности компании, так как ее экономические показатели по продаже продукции смогли вырасти вопреки общему фону и не самым позитивным настроениям в социальных сетях, заключил специалист.