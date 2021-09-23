РФС объявил о назначении Перейры новым руководителем департамента судейства

Витор Мелу Перейра официально представлен в качестве нового главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

РФС на официальном сайте объявил о назначении 64-летнего португальца Перейры руководителем судейского департамента. На этом посту экс-арбитр ФИФА сменил Виктора Кашшаи. Венгр оставил должность главы департамента судейства РФС 13 сентября.

Перейра обслуживал матчи двух чемпионатов мира и континентального первенства 2000 года. Новый глава департамента судейства РФС является автором учебного пособия по подготовке молодых арбитров «Таланты и наставники». Информации о сроках заключенного с Перейрой контракта пока представлено не было.