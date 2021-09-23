Главы МИД России и Сирии проводят переговоры на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

Главы МИД Российской Федерации и Сирии проводят переговоры на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). В эти дни в Нью-Йорке проходит 76-ое заседание объединения.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров во время визита в США также планирует встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом.

Кроме того, российский министр намерен 25 сентября выступить с речью на заседании Генассамблеи.