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Главы МИД России и Сирии проводят переговоры на полях Генассамблеи ООН

/ Обновлено: 23 сентября 2021 19:11
Главы МИД России и Сирии проводят переговоры на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

Главы МИД Российской Федерации и Сирии проводят переговоры на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). В эти дни в Нью-Йорке проходит 76-ое заседание объединения.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров во время визита в США также планирует встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом.

Кроме того, российский министр намерен 25 сентября выступить с речью на заседании Генассамблеи.