Эрдоган намерен обсудить сирийский вопрос на встрече с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а также в провинции Идлиб.

В комментарии для журналистов он отметил, что переговоры пройдут в Сочи. Политики проведут встречу «один на один» без участия делегаций.

«Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше», — сказал он.

По словам Эрдогана, турецкая сторона придает большое значение переговорам с Путиным. Он также выразил надежду на то, что по итогам этой встречи будут приняты «важные решения», касающиеся двусторонних отношений.