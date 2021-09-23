Симоньян призвала коллег отметить внесение ее фамилии в санкционный список США

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала внесение ее фамилии в новый санкционный список Соединенных Штатов Америки.

Ранее Вашингтон сообщил, что планирует ввести ограничительные меры против 35 граждан Российской Федерации: бизнесменов, чиновников и журналистов. Помимо Симноньян, среди них: премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию у главреда RT. Симоньян призвала своих «коллег» из санкционного списка отметить это событие.

«Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более, такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной», — сказала Симоньян в интервью РИА Новости.

Соединенные Штаты решили ввести санкции против россиян, которые, по их мнению, «причастны к нарушениям прав человека». Документ внесли в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий год. Теперь инициативу должен одобрить полный состав американского конгресса.