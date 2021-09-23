Кедми оценил тактику России по нейтрализации основной военной силы США

Россия знает, что основой военной силы Соединенных Штатов Америки является ее Военно-Морские силы, именно на них и сосредоточила концентрацию своего удара в случае возможного противостояния.

Такое мнение, выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого в последние годы российские военные инженеры вели свои главные конвенциональные разработки, стремясь минимализировать ударные возможности ВМС США, и именно с этой целью Россией создавались гиперзвуковые ракетные комплексы и новейшие системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

«Для американцев флот был, есть и будет основной военной силой. Поэтому российская армия, флот и ВКС поступили очень правильно, сделав основной целью нейтрализацию атакующих элементов флота США как с подлодок, так и с самолетов, — подчеркнул Кедми. — На море основное – это "Циркон", новые торпеды, это "Кинжал". Новые российские ракеты, которые сейчас входят в строй – их также можно применять против кораблей».

При этом израильский эксперт указал на то, что процесс формирования современного военно-морского флота и его последующее содержание чрезвычайно дорогое удовольствие.

Поэтому, по его словам, способность нового англосаксонского альянса AUKUS, который создали США, Великобритания и Австралия с целью потеснить Китай в Тихом океане, вызывает большие сомнения. Также, как вызывает сомнение само существование Соединенных Штатов Америки после 2024 года, отметил Кедми, процитировав слова бывшего американского президента Дональда Трампа.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

«Одна из основных целей российской военной мощи сегодня, кроме стратегической и неконвенциональной, – это американский атакующий флот, а также системы наведения, опознавания и целеуказания, базирующиеся на морских платформах. Нет целеуказания – ракета не попадет, — сообщил Кедми. — Все это дорого. И США, чтобы усилить свое присутствие в надежде, что в 2036 году они будут актуальны в бассейне Тихого океана напротив Китая, готовятся к этому. Но доживут ли они?».

Напомним, по состоянию на 2021 год, гиперзвуковое оружие, которое в современном мире стало ключевым элементом ведения войны на море, стоят на вооружении только в российской армии. При этом не только российские военные аналитики, но и иностранные эксперты уверены, что новейшие российские гиперзвуковые ракеты представляют собой приговор для американского авианосного флота, на котором базируется вся военная мощь Соединенных Штатов.