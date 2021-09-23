Кедми оценил тактику России по нейтрализации основной военной силы США

Россия знает, что основой военной силы Соединенных Штатов Америки является ее Военно-Морские силы, именно на них и сосредоточила концентрацию своего удара в случае возможного противостояния.
Такое мнение, выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого в последние годы российские военные инженеры вели свои главные конвенциональные разработки, стремясь минимализировать ударные возможности ВМС США, и именно с этой целью Россией создавались гиперзвуковые ракетные комплексы и новейшие системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
«Для американцев флот был, есть и будет основной военной силой. Поэтому российская армия, флот и ВКС поступили очень правильно, сделав основной целью нейтрализацию атакующих элементов флота США как с подлодок, так и с самолетов, — подчеркнул Кедми. — На море основное – это "Циркон", новые торпеды, это "Кинжал". Новые российские ракеты, которые сейчас входят в строй – их также можно применять против кораблей».
При этом израильский эксперт указал на то, что процесс формирования современного военно-морского флота и его последующее содержание чрезвычайно дорогое удовольствие.
Поэтому, по его словам, способность нового англосаксонского альянса AUKUS, который создали США, Великобритания и Австралия с целью потеснить Китай в Тихом океане, вызывает большие сомнения. Также, как вызывает сомнение само существование Соединенных Штатов Америки после 2024 года, отметил Кедми, процитировав слова бывшего американского президента Дональда Трампа.
«Одна из основных целей российской военной мощи сегодня, кроме стратегической и неконвенциональной, – это американский атакующий флот, а также системы наведения, опознавания и целеуказания, базирующиеся на морских платформах. Нет целеуказания – ракета не попадет, — сообщил Кедми. — Все это дорого. И США, чтобы усилить свое присутствие в надежде, что в 2036 году они будут актуальны в бассейне Тихого океана напротив Китая, готовятся к этому. Но доживут ли они?».
Напомним, по состоянию на 2021 год, гиперзвуковое оружие, которое в современном мире стало ключевым элементом ведения войны на море, стоят на вооружении только в российской армии. При этом не только российские военные аналитики, но и иностранные эксперты уверены, что новейшие российские гиперзвуковые ракеты представляют собой приговор для американского авианосного флота, на котором базируется вся военная мощь Соединенных Штатов.