Сухой кашель и удушье могут быть нетипичными симптомами инфаркта

Главными симптомами инфаркта миокарда являются жгучие и давящие боли в сердце, которые могут отдавать в лопатку, плечо или предплечье.

Обычно подобным симптомам предшествует быстрая ходьба или физическая нагрузка. При этом может нарастать слабость и появляться липкий холодный пот. Также невозможно уменьшить или ослабить боль в этот момент, сообщает «Доктор Питер».

Кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова перечислила необычные симптомы сердечной болезни. По ее словам, при астматической форме инфаркта у пациентов появляются сухой кашель, удушье и ощущение сдавленности грудной клетки. Другой группой нетипичных признаков являются расстройства в области спины и желудка — могут возникнуть изжога и вздутие живота. Литвякова подчеркнула, что люди с сахарным диабетом находятся в группе риска. У них возможно бессимптомное течение заболевания.