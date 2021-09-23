Шугалей: политика Запада в отношении Афганистана грозит стране экономической катастрофой

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал о поездке в Афганистан, а также о перспективах страны при нынешней политике западных государств.

Власть «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане — факт, который требует детального анализа. Основанием для этого является хотя бы то, что члены группировки — не однородная масса, и, следовательно, преследуют разные интересы.

Западные страны в этом вопросе действуют крайне поверхностно, от чего страдают обычные люди. Их подход к отношениям с «Талибаном» грозит простым афганцам новой катастрофой.

«Нужно понимать, что талибы в каждом районе — это разные группировки, это не может быть однородная масса. И не признавать их — это как не признавать воздух!» — объяснил Шугалей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

В связи с этим, по словам социолога, необходимо сосредоточиться на помощи гражданам страны, а не вводить в отношении ее экономические санкции, из-за которых люди будут снова «погибать с голода».

«Давайте не признаем, давайте против них введем санкции! Там половина страны, после того, как американцы 20 лет издевались над народом, сейчас погибает с голоду!» – с сарказмом заключил Шугалей.

Худой мир лучше доброй ссоры, заявил ранее ученый. Поэтому он выразил надежду на то, что новые власти Афганистана будут открыты к диалогу с другими странами.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации