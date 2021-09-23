«Сыграли на абмициях»: как США слепили из Польши «политического монстра»

В погоне за собственными амбициями Польша предпочла стать «антироссийским тараном США» и отказалась от своей посреднической роли между Западом и Востоком. Из-за этого Варшава рискует окончательно превратиться в «противотанковый ров». К такому выводу в беседе с порталом Baltnews пришел политолог Леонид Крутаков.

Ранее польский президент Анджей Дуда обсудил в Нью-Йорке с коллегами из прибалтийских стран сотрудничество по общим «угрозам». По данным издания Poland In, речь шла о миграционном кризисе на границе с Белоруссией, а также о развитии «Инициативы трех морей».

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Встреча прошла в штаб-квартире представительства Польши при ООН. Помимо Дуды на переговорах присутствовали лидеры Эстонии, Латвии и Литвы Керсти Кальюлайд, Эгилс Левитс и Гитанас Науседа.

«Основное внимание на переговорах было уделено дальнейшему сотрудничеству, “Инициативе трех морей” и ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении Администрации польского лидера.

Примечательно, что этих же вопросов Анджей Дуда коснулся на выступлении в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Президент заявил о необходимости международной солидарности и обвинил Минск в «использовании беженцев с Ближнего востока в своих целях».

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По словам Крутакова, у Польши были все шансы стать посредником между западными и восточными странами, однако вместо этого она предпочла проводить антироссийскую и антибелорусскую риторику.

«Если Украина, Польша и Прибалтика могли бы стать мостом между Россией, Китаем и Европой, то их хотят превратить в противотанковый ров. Мы же не забыли, что еще Черчилль называл Польшу "европейской гиеной". На этом и играют [США – прим. Baltnews], на амбициях Польши, Украины, лепят из этих лимитрофов политических монстров», — выразил мнение политолог.

Первая встреча стран — участниц «Инициативы трех морей» состоялась в 2016 году в Дубровнике. В объединение входит двенадцать государств Центральной и Восточной Европы. Их формальная цель заключается в том, чтобы налаживать региональный диалог по вопросам, затрагивающим участников платформы.