Володин раскритиковал ПАСЕ за дискриминацию в отношении российской делегации

Дискриминация по отношению к российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) неприемлема, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Россия не только соблюдает стандарты ПАСЕ, но и исправно оплачивает свое участие в организации. Поэтому ни о какой дискриминации не может идти речи, отметил Володин.

«Российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений», — написал спикер ГД в Telegram.

Он также подчеркнул, что любые ограничения в отношении делегатов из РФ являются несправедливыми. Володин добавил, что парламентариям следовало бы отказаться то участия в сессии ПАСЕ.

Ранее стало известно, что российской делегации запретили свободно перемещаться по Страсбургу. Как уточнил сенатор Владимир Круглый, это связано с позицией ЕС по вакцине «Спутник V».