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Умер руководитель СКР по Пермскому краю Сарапульцев

Умер руководитель СКР по Пермскому краю Сарапульцев

Ушел из жизни руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев.

Страж порядка возглавлял региональное управление с 2018 года. Причину смерти Сарапульцева предстоит установить следователям. Назначена проверка, направленная на выяснение деталей случившегося.

Правоохранитель в июле 2018 года был назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю на пятилетний срок. До этого Сергей Сарапульцев занимал должность первого замначальника регионального подразделения СКР. Дата и место прощания будут объявлены позднее.