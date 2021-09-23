Умер руководитель СКР по Пермскому краю Сарапульцев

Ушел из жизни руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев.

Страж порядка возглавлял региональное управление с 2018 года. Причину смерти Сарапульцева предстоит установить следователям. Назначена проверка, направленная на выяснение деталей случившегося.

Правоохранитель в июле 2018 года был назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю на пятилетний срок. До этого Сергей Сарапульцев занимал должность первого замначальника регионального подразделения СКР. Дата и место прощания будут объявлены позднее.