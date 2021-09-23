Мишустин: власти стремятся сделать условия работы бизнеса комфортными и предсказуемыми

Диалог между правительством и бизнесом очень важен, и власти стремятся сделать условия для предпринимательства комфортными и предсказуемыми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выступая на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей, глава кабинета министров отметил, что правительство и бизнес уже договорились по основным параметрам изменения налогов. Кроме того, удалось наладить конструктивную дискуссию с компаниями по изменению налоговой нагрузки.

Несмотря на диалог по разным направлениям, у властей и предпринимателей есть общие интересы. Это, в первую очередь, развитие экономики и повышение качества жизни людей, добавил председатель Правительства РФ.