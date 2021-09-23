Автоэксперт Кадаков поддержал отмену наказания за нарушение средней скорости на дороге

Водителей в России перестали наказывать за превышение средней скорости на дороге. ГИБДД отказалась от штрафов за это нарушение.

Ранее деяние фиксировали сразу две камеры, которые находились на определенном расстоянии друг от друга. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков положительно оценил нововведение. Он заявил, что проблема со штрафами за среднюю скорость была давно, при этом камеры не фиксировали конкретное место правонарушения. Согласно презумпции невиновности, если не установлено точное место превышения, то все сомнения должны разрешаться в пользу автовладельца.

«Вся история была не совсем законна, поскольку ни в правилах дорожного движения, ни в КоАПе у нас нет такого понятия, как средняя скорость», — пояснил Кадаков в беседе с NEWS.ru.

Специалист добавил, что в определении средней скорости постоянно допускались ошибки, которые было сложно доказать. Для этого камеры должны были быть синхронизированы с точностью до секунды.