Молдаванину запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Гражданину Молдавии на три года запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты. Как уточнили в пресс-службе государственной пограничной службы, запрещенная символика украшала переднюю панель его автомобиля.

Инцидент произошел накануне в Винницкой области на пункте пропуска «Могилев Подольский». Пограничники обнаружили ленту во время осмотра и доложили о произошедшем Нацполиции и Службе безопасности Украины.

Кроме того, на молдаванина составили административный протокол за демонстрацию запрещенной символики. Соответствующий законопроект «О запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты» вступил в силу на Украине в 2017 году.

Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение этого символа наказывается штрафом в размере от 850 до 2,55 тысячи гривен (от 2 тыс. до 7 тыс. руб.) с конфискацией ленты. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.