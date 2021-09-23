Эксперт Лобода объяснил положительный эффект кадровых перестановок в «Башнефти»

Обновление руководства и состава менеджеров поможет «Башнефти» продолжать развитие на рынке, полагает эксперт финансовых коммуникаций и экономист Андрей Лобода.

Компания проведет внеочередное собрание акционеров на котором предстоит решить несколько важных вопросов. Предполагается, что заседание пройдет 27 сентября, пишет ФАН.

Прежде всего нужно будет выбрать состав нового наблюдательного совета ПАО АНК «Башнефть». Также организация будет нуждаться в новом совете директоров. Что касается смены генерального директора, этот пост может занять Валентин Мамаев, имеющий богатый опыт управления в структурах «Роснефти», предположил Лобода.

«Смена совета директоров компании и их более эффективное взаимодействие с регионами России будут способствовать повышению эффективности операционной работы и росту дивидендных выплат акционерам», — заявил он.

По итогам 2020 года «Башнефть» не выплатила дивиденды своим акционерам, после чего отчиталась о годовом убытке в 11 миллиардов рублей.