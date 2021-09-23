Ищенко: американская дипломатия начала многоуровневую комбинаторную игру

Американцы смогли замаскировать свою слабость, выдав ее за ответственный подход Вашингтон к урегулированию глобального кризиса, который все больше затрагивает все человечество.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя выступление президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам политолога, слова Байдена о переходе Америки от эпохи непрерывных войн к эпохе непрерывной дипломатии, поверг многих в шок, так как на протяжении десятилетий американцы привыкли считать, что их страна вправе диктовать свою волю всему остальному миру, не сдерживая и не выбирая выражений.

Однако, выступление Байдена в ООН продемонстрировало, что чиновники Госдепартамента, который, как казалось многим, за десятилетия гегемонии США полностью утратили связь с реальностью, все же могут еще продемонстрировать высокое искусство классической дипломатии, с удивлением пишет Ищенко.

Американцам, по его словам, удалось представить дело так, как будто их вызванное слабостью и вынужденное миролюбие является добровольным шагом, направленным на укрепление безопасности человечества, а значит Вашингтон смог сохранить за собой хотя бы видимость контроля над глобальной повесткой.

«Конечно, демонстрация успешности и истинная успешность — разные вещи. Но на сегодня, переходя от политики запугивания к уговорам и интригам (что является очевидным проявлением слабости), Вашингтону удалось эту слабость прикрыть и попытаться представить ее силой — ответственным подходом Америки к урегулированию глобального кризиса, с каждым днем все больше тревожащего человечество», — объясняет политолог.

Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

При этом Ростислав Ищенко уверен, что изменение американской позиции едва ли введет кого-нибудь в мире в заблуждение, но в данной ситуации важен сам факт того, что американская дипломатия восстановила способность проводить сложные и красивые комбинации.

Такой комбинацией, по мнению политолога, стало практические одновременное создание англосаксонского военного блока AUKUS, уход из Афганистана, удар по единству Североатлантического Альянса путем срыва французских военных контрактов на поставку подводных лодок и боевых самолетов, а также сворачивание активной деятельности в Восточной Европе и демонстрация миролюбия на Генеральной Ассамблее ООН.

Все это, отмечает Ищенко, указывает на то, что американская дипломатия начала сложную, многоуровневую комбинаторную игру, которой она прославилась в прошлом – в свои лучшие годы.

«Вряд ли, конечно, у сегодняшних эпигонов получится повторить подвиги старших товарищей, но попытка сделана, и с этим необходимо считаться. Во всяком случае она потребует от России соответствующего взвешенного и просчитанного реагирования, которое, никоим образом не ущемляя наши интересы и возможности, позволило бы Москве сохранить не только инициативу в глобальной игре, но и образ главного глобального миротворца», — заключает Ростислав Ищенко.