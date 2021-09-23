Элла Памфилова: Петербург — рекордсмен по жалобам на прошедших выборах

Наибольшее количество жалоб в ходе прошедших 17–19 сентября выборов в Госдуму VIII поступило из Санкт-Петербурга, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В ходе заседания Центризбиркома 23 сентября глава комиссии прокомментировала сообщения о нарушениях на участках для голосования. Памфилова заметила, что рекордсменом по жалобам стала именно Северная столица.

«Статистику мы будем давать, но не сегодня. Но я скажу, что больше всего обращений было от Санкт-Петербурга. Я имею в виду именно кампанию в Госдуму», — подчеркнула Памфилова.

Наибольшее возмущение на международной арене вызвали итоги голосования в Крыму. Как пишет телеканал «360», региональному избиркому удалось поймать западные страны на двойных стандартах в вопросах признания итогов выборов.