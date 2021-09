Диетолог Эми Гудсон порекомендовала есть груши для профилактики образования тромбов

Продукт, употребление которого является профилактикой образования тромбов, назвала американский диетолог Эми Гудсон. Речь идет о грушах.

Груша обладает большим количеством полезных свойств, которые связаны с ее химическим составом. Прежде всего, фрукт богат клетчаткой и пищевыми антиоксидантами, которые важны для здоровья организма. Например, груша среднего размера содержит примерно шесть граммов клетчатки, отметила Гудсон в разговоре с изданием Eat This Not That!

Элемент принимает участие в выведении токсичных веществ из организма. Благодаря этому снижается риск развития сахарного диабета второго типа. Также клетчатка способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, флавоноиды, которые есть в составе груши, снижают показатели холестерина и регулируют давление. Это позволяет уменьшить риск образования тромбов, дополнила диетолог.