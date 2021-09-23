ЦИК привлек Следственный комитет РФ для разбирательства в нарушениях на выборах в Петербурге

ЦИК РФ принял решение привлечь Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру РФ для разбирательства в нарушениях на выборах в Санкт-Петербурге, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК уже отправил ряд дел в правоохранительные органы.

«Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру. Мы считаем, что здесь были очевидные нарушения», — сказала она в ходе выступления на заседании ЦИК.

Стоит отметить, что выборы депутатов Государственной думы проходили в России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов.