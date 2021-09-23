Поздняков надеется, что сборная России попадет в пятерку лучших команд по итогам ОИ в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что спортсмены из РФ достойно представят страну на ОИ-2022.

Члены исполнительного комитета ОКР обсудили подготовку сборной России к Олимпиаде в Пекине в ходе состоявшегося 23 сентября заседания организации. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Станислав Поздняков.

«Во время исполкома был заслушан доклад спортивного директора, где прозвучал ряд цифр. Они оптимистично дают понять, что на этих Играх мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран», — подчеркнул президент ОКР.

Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят в Пекине под флагом ОКР. Не исключено, все соревнования в рамках Олимпиады, которая стартует 4 февраля, пройдут без зрителей.