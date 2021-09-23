Психолог Фомин объяснил, почему тестирование студентов не спасет от вооруженных нападений

Ежеквартальное тестирование студентов, имеющих лицензию на оружие, не станет эффективным способом выявления психически нездоровых молодых людей, способных на убийство. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Ранее идею регулярного мониторинга озвучил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

«Я не думаю, что это принесет ту пользу, на которую рассчитывают. Не будут же каждый квартал писать новые тесты. Это как тесты со зрением, когда люди заучивают последние строчки. Это как любые тесты, в том числе и на оружие, которые можно выучить просто потому что заранее знаешь, что будут спрашивать», – рассудил собеседник «ПС».

По словам Фомина, если у человека есть серьезное психическое расстройство с мощной продуктивной симптоматикой: слышатся голоса, бред, галлюцинации — это заметно невооруженным глазом.

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Однако в тех случаях, когда у человека имеется патологическое расстройство, выявить отклонение становится крайне сложно. Такие люди осознанно удерживают свои планы, мысли и желания, понимая, что озвучив их даже самым близким, автоматически станут асоциальными, отметил психолог.

«У него остается какая-то критика к собственному состоянию и понимание, что это может быть проявлением болезни. Тем не менее в этот момент он дает себе возможность реализовать свои болезненные мысли. Поэтому это [тестирование студентов] не может быть 100% решением проблемы "колумбайна"», – резюмировал Фомин.

За последние полгода в России произошло уже два массовых убийства в учебных учреждениях. 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в стенах гимназии №175. Тогда погибли 9 человек, 32 были ранены.

20 сентября 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского государственного университета, убив шестерых человек, еще 28 пострадали.