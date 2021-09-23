Скончался советский инженер-конструктор атомных лодок Радий Шмаков

Один из ведущих инженеров-конструкторов первой атомной подводной лодки Радий Шмаков умер на 91-м году жизни. Причина смерти неизвестна.

О печальной новости сообщил «Клуб подводников». Коллеги выразили свои соболезнования семье выдающегося инженера.

Шмаков родился в Новосибирске. С отличием окончил школу и Ленинградский кораблестроительный институт. Работал в Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». Принимал участие в создании первой атомной подводной лодки в СССР.

Помимо этого, инженер занимался строительством и сдачей аналогичных лодок с ракетным комплексом «Гранат». В 1981 году Радий Шмаков получил Государственную премию Советского Союза, а в 1997 году стал лауреатом награждения Правительством РФ в области науки и техники.