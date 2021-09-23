Анатолий Вассерман призвал поменять современную образовательную модель в школах России

Целью современного российского образования является зазубривание разрозненных фактов, однако это нужно менять, заявил публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, на данный момент лучшим форматом проверки этой методики является Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Но нынешнюю цель образования нужно менять, поскольку она является «разрушительной».

«Эта технология нацелена на зазубривание вместо понимания закономерностей, на разрушение целостной картины мира вместо ее формирования, как было с образованием много веков подряд. И вполне понятно, что разрушение целостной картины миры серьезно затрудняет все связанное с образованием», — подчеркнул Вассерман в беседе с NEWS.ru.

Эксперт уверен, что все претензии, которые предъявляются к ЕГЭ, поступают не по адресу. Прежде всего следует менять цель образования: отказ от ЕГЭ и возвращение к старой билетной системе не помогут, пока эта цель не станет другой, заключил публицист.