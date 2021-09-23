Ученый Спрейг обвинил экс-главу США Буша-младшего в применении фосфорного оружия

Бывшего президента США Джорджа Буша — младшего необходимо посадить в тюрьму, считает американский ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Видео инцидента, который произошел на мероприятии The Distinguished Speaker Series, опубликовал Daily Sabah. Уточняется, что Спрейг стал обвинять бывшего главу государства в смерти «миллиона иракцев и десятков тысяч американцев», а также в применении фосфорного оружия. После чего призвал посадить его в тюрьму за ложь об Ираке.

По словам ведущего мероприятия, ученый неуважительно относится в аудитории, а Буш-младший отшутился, что в Соединенных Штатах «можно обратиться к главе государства напрямую», а после этого помахал Спрейгу.

“Arrest this war criminal:” Former US President George W. Bush’s speech gets interrupted again, as anti-war activist slams him for committing war crimes in Iraqpic.twitter.com/oo0g1P5nDb — DAILY SABAH (@DailySabah) September 23, 2021

Ранее уже случался похожий инцидент. Ветеран войны Майкл Приснер прервал другое выступление бывшего лидера страны, обвинив его во лжи о наличии у властей Ирака оружия массового поражения.

Военные действия в Ираке начались весной 2003 года с вторжения на территорию государства американских войск и их союзников, чтобы свергнуть режим экс-главы Саддама Хусейна. Решение принималось на основе заявлений об оружии массового уничтожения в государстве, которые позднее не подтвердились. В сентябре 2010 года американская сторона объявила об окончании этой операции.