Новую спецтехнику торжественно передали архангельскому управлению Росгвардии

Управление Росгвардии по Архангельской области в 2021 году отмечает пятилетие со дня образования. В честь этого для спецподразделений была закуплена новая техника.

Церемония торжественной передачи новой техники состоялось на базе отряда мобильного особого назначения. В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Архангельской области, полковник полиции Андрей Горбунов и первый заместитель губернатора региона Ваге Петросян.

В Управление Росгвардии по Архангельской области были переданы снегоход, снегоболотоход и квадрокоптер. Для отработки навыков оказания первой помощи сотрудникам ведомства предоставили симуляторы ранений. Также управление получило специальный комплекс, который призван повысить качества первоначального психологического отбора кандидатов в спецподразделения.

«Новое материально-техническое оснащение позволит еще качественней выполнять служебно-боевые задачи», — добавил полковник Горбунов.

Начальник управления отметил, что техника, приобретенная для Росгвардии, отвечает функциональным характеристикам последнего поколения. Высокая проходимость снегоходов позволит сотрудникам выполнять поставленные задачи в максимально сжатые сроки.