Политолог-американист Дмитрий Дробницкий объясняет падение рейтингов Джо Байдена

Согласно данным Gallup, деятельность главы Белого дома не одобрили 53% жителей страны. Это новый антирекорд Байдена.

Первый антирекорд был зафиксирован в августе этого года. Деятельность Байдена тогда не одобрили 46% граждан. Падение рейтинга было связано с выводом войск из Афганистана, считают эксперты.

«Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием», — объяснила Псаки ситуацию в ходе брифинга.

Проще говоря Псаки считает, что проблема с понижением рейтинга напрямую связана с пандемией коронавируса. При этом она отметила, что команда Байдена осознает ситуацию и работает «на долгую перспективу».

Но чего можно ожидать от продолжения роста антирейтинга Байдена? Будет ли это способствовать массовым беспорядкам, или даже импичменту? Дмитрий Дробницкий поделился мнением с изданием PolitOnline на этот счет.

«Что мы видим? Инфляцию, падение производства, повышение цен на энергоносители. Возьмем дипломатический вектор. Что удалось сделать? Удалось поругаться с китайцами дважды, причем публично. Такого рода некомпетентности в проведении переговоров, в протокольной службе, я давно не видел. И дальше можно по многим вещам пройтись: миграционная реформа, преступность, бегство из Афганистана», — рассказывает Дробницкий.

Некомпетентность команды Байдена может привести к тому, что в провальных делах вскоре начнут искать «крайнего». Хотя именно дисциплина раньше выделяла Демократическую партию, в связи с чем, «коронавирусные» отговорки выглядят весьма странно.