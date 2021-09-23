Памфилова предложила критикам российских выборов изучить опыт Канады в этом вопросе

Противникам системы видеонаблюдения на участках, применявшейся на выборах в Госдуму, необходимо обратить внимание на западные процессы, уверена глава ЦИК Элла Памфилова.

Она предложила критикам российских выборов изучить опыт Канады в этом вопросе. Оттава запрещает делать фото и вести видеосъемку на участках. Нарушители могут заплатить за неповиновение штраф в размере пяти тысяч долларов. Аккредитованные журналисты используют технику, однако в проеме и с разрешения руководителя пункта, напомнила Памфилова. Глава Центризбиркома выступила с заявлением на заседании комиссии.

«Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите внимательно, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать, никаких бревен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ну ничего, мы с ними справимся», — подчеркнула председатель ЦИК.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на устойчивость политической и избирательной системы в России. По словам сенатора, этот факт подтверждают предварительные результаты выборов в Госдуму.