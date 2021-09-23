Роскосмос потратит 1,7 млрд рублей на разработку служебной станции РОСС

Госкорпорация «Роскосмос» потратит 1,735 миллиарда рублей на разработку требований к Российской орбитальной служебной станции (РОСС), говорится в документах на сайте госзакупок.

РОСС придет на смену Международной космической станции (МКС). Согласно представленным на сайте госзакупок материалам, разработка требований будет выполняться в рамках научно-исследовательской работы, на которую планируют потратить 1,735 миллиарда рублей до ноября 2025 года. Начнется создание проектов тактико-технических заданий и для РОСС, и для входящих в нее семи модулей.

РФ намерена завершить работу российского сегмента МКС и перейти к эксплуатации новой служебной станции. Пуски к РОСС будут проводиться с космодромов Байконур и Восточный.