США прячет спутниковые снимки по делу MH17, чтобы прикрыть Украину, уверены пользователи Facebook. Они обнаружили американский след в трагедии с крушением Boeing 777.

Судно авиакомпании Malaysia Airlines разбилось в 2014 году в Донбассе. Нидерланды возложили ответственность за катастрофу на ДНР и Россию. Представители республики якобы сбили самолет из зенитного ракетного комплекса «Бук», а Москва будто бы передала ополченцам ЗРК.

Свою версию Голландия основывает на заявлениях США о наличии спутниковых снимков, подтверждающих теорию. Однако фотографии не предоставили ни членам Совместной следственной группы, ни голландской прокуратуре, ни суду в Гааге. Вашингтон отказывается передавать «доказательства», а пользователи Facebook указали на попытки США прикрыть Украину в деле MH17.

«Тут даже дураку понятно, что ракета была запущена Украиной! Янки это знают и прикрывают своих марионеток. И куда же подевались все свидетели и диспетчеры украинские?!» — подчеркнули комментаторы.

Они напомнили об аналогичной ситуации с украинским самолетом, сбитым Ираном. В том случае фотографии были предоставлены сразу, а в трагедии с Boeing их почему-то засекретили. Комментаторы заключили, трюк был выполнен другими странами, чтобы заставить Россию платить.

Ранее стало известно о смерти одного из свидетелей по делу MH17, передает телеканал «360». Следствие не смогло его своевременно опросить из-за проблем со здоровьем.