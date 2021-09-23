Депутат Рады Гончаренко разместил в Полтаве биллборд с антироссийским лозунгом

Биллборды с портретом гетмана Украины Ивана Мазепы появились в Полтаве в День города. Впрочем, антироссийский «подарок» с лозунгом «На Москву!» оценили далеко не все.

Нардеп прокомментировал свой поступок в личном Telegram-канале. По словам Гончаренко, именно с Мазепы якобы началось становление украинской государственности и «переписывание истории» со стороны России.

«Чтобы передать привет всем горожанам, развесил на улицах биллборды с важным напоминанием — Полтавская битва еще не окончена», — написал политик в мессенджере.

В комментариях к публикации также появилось множество праворадикалов и националистов, которые призывали к агрессивным действиям в отношении России и ее граждан и разжигали межнациональную ненависть. Впрочем, многие полтавчане решительно осудили выходку Гончаренко, напомнили ему настоящую роль гетмана Мазепы в истории Украины и поставили политика на место.

«Ты (сам. — Прим. ред.) похож на Мазепу. Тот был клятвопреступником, хотел Украину подложить под шведов с турками, так и ты: сначала за коммунистов, теперь за Петю (главу партии "Европейская солидарность" и экс-президента Украины Петра Порошенко. — Прим. ред.) — короче, где деньги платят», — написал Валерий. «Вся ваша (украинская. — Прим. ред.) история — летопись предательства. Ваши перечисленные герои — предатели и убийцы. Хотя нет. Еще и клоуны. А как иначе», — добавил Иван.

Русскоязычные комментаторы под публикацией Гончаренко, вне зависимости от политической направленности, подвергались травле. Сам нардеп призывы к насилию в отношении русскоговорящих удалять не счел нужным.

Правительство Украины отметилось рядом антироссийских инициатив, включая предложение о переводе всей письменности в стране на латиницу. Как пишет телеканал «360» со ссылкой на экс-президента Петра Порошенко, подобные эскапады Киеву нужны для того, чтобы отвлекать население от настоящих проблем.