Въезд в Финляндию без ПЦР-тестов могут разрешить привитым «Спутником V» туристам

Путешественникам, которые вакцинировались против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», могут разрешить въезжать в Финляндию без сдачи обязательного ПЦР-теста.

Специалисты финского Национального института здравоохранения и социального развития (THL) заявили, что считают возможным въезд в страну людям, которые привиты российской вакциной «Спутник V», без сдачи ПЦР-тестов. Об этом сообщила телекомпания «Юле», ссылаясь на заявление THL.

В компании отметили, что Россия и Финляндия являются странами-соседями. Поэтому при открытии границы, на финскую систему здравоохранения может лечь большая работа по тестированию всех въезжающих. Однако в THL считают, что привитые «Спутником V» не смогут создавать риск ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии.