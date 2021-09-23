Александр Сосновский рассказал, что простые немцы думают об украинском вопросе

Украина, как тема для беседы в Германии существует лишь на самом верхнем уровне и иногда упоминается во время обсуждения отдельных вопросов в бундестаге, но в немецкой информационной повестке Украины нет вообще.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политолог Александр Сосновский, по словам которого, большинство немцев вообще ничего не знают об Украине, хотя представляют себе, что такое Крым

«Конечно, когда гибнут люди, происходят серьезные трагедии, тогда для немцев это является вопросом, но если говорить о среднем бюргере, то для них этой (украинской) проблемы не существует. У бюргера сейчас совершенно другие заботы», — рассказал политолог.

Первой проблемой, из занимающих внимание немцев, является пандемия и то, как в условиях коронавируса выжить, сохранить здоровье и не потерять накопления. А вторая проблема заключается в том, чтобы вернуться к нормальной жизни, после всех связанных с пандемией ограничений и локдаунов.

Еще немцев интересует газ, так как эта тема напрямую связана с отоплением их жилищ в условиях приближающейся зимы. И этими темами, по словам Сосновского, ограничиваются интересы немцев, а Украины на повестке дня просто нет.

wikipedia.org / Cezary Piwowarski

Также политолог ответил на вопрос, стоит ли ждать сближения Германии с Францией и обсуждения ими темы создания европейской армии, учитывая недавний скандал, когда в результате создания Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией англосакского военного блока, Париж лишился многомиллиардного контракта на поставку подводных лодок.

По мнению Александра Сосновского, возможно Франция и Германия действительно будут двигаться в этом направлении, но шансов на то что они создадут собственную армию очень мало, их практически нет.

«Потому что создание этой армии сопряжено с гигантскими расходами и с очень серьезными проблемами по логистике. Эти проблемы можно решить, но для этого надо отказаться от НАТО. Сегодня Германия не может до конца выполнить свои финансовые обязательства перед НАТО», — напомнил политолог.

По его словам, с очень большой натяжкой можно предположить, что бундестаг утвердит бюджет, в котором будут предусмотрены расходы на некую новую оборонительную структуру. Но это все же остается очень маловероятным.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / pixabay.com

Возможно, когда-нибудь, когда пандемия коронавируса закончится, инфляция перестанет расти такими быстрыми темпами и жизнь войдет в привычное русло, эта тема вновь поднимется. Таким образом разговоры о новом оборонительном союзе в Европе или о каком-то сближении Германии и Франции будут вестись, но на практике ничего желаться не будет, заключил Александр Сосновский.