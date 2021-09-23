Учебный корабль «Смольный» с курсантами на борту прибудет в Североморск в конце сентября

Корабль «Смольный» направляется в Североморск утвержденным маршрутом в Северном море в рамках дальнего похода с целью морской практики курсантов военно-морских учебных заведений.

По имеющимся данным, учебный корабль, на борту которого находятся свыше 200 курсантов Тихоокеанского и Черноморского высших военно-морских училищ, следует из Севастополя. Отмечается, что «Смольный» прибудет в главную базу Северного флота РФ в конце сентября.

Подчеркивается, что план дальнего похода был утвержден главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым. Он поставил задачу руководителям морской практики использовать каждую милю похода для максимально эффективного обучения молодежи. Стоит отметить, что курсанты ежедневно отрабатывают мероприятия по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке.