Правозащитники российского ФБР обнародовали доказательства пыток в американской тюрьме Harris County Jail

Фонд борьбы с репрессиями обнародовал доказательства пыток и издевательств в тюрьме Harris County Jail, расположенной в американском Хьюстоне.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, в сентябре правозащитники фонда получили анонимное письмо, содержавшее видеозапись. Комментарий к файлу гласил, что попавший на видео инцидент произошел в конце минувшего года.

На записи можно увидеть, как охранники избивают резиновыми дубинками чернокожую Латишу Робертсон. Как утверждается, женщина высказала свое недовольство тем, что заключенным приходится питаться только рисом и фасолью. В ответ один из сотрудников тюрьмы позволил себе расистскую шутку в адрес Робертсон. Когда женщина обвинила охранников в нарушении прав и дискриминации, ее силой затащили в карцер, где стали жестоко избивать.

По данным Фонда борьбы с репрессиями, правозащитники пытались связаться с жертвой произвола силовиков, но администрация тюрьмы Harris County Jail тщательно удалила всю информацию о Латише Робертсон с официального сайта. В этой связи инициативная группа уже обратилась за разъяснениями к президенту США Джо Байдену, генпрокурору Меррику Гарланду, шерифу округа Харрис Эду Гонсалесу, окружному прокурору Ким Огг, а также генпрокурору штата Техас Кену Пакстону.