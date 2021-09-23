Читатели немецкого издания Spiegel опровергли слухи о «голодающей России» и рассказали о реальной ситуации с продовольствием в российских супермаркетах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил запрет на импорт молочных продуктов, мяса, фруктов и овощей из Евросоюза. Такое ограничение ввело правительство страны еще семь лет назад в ответ на западные санкции, передает «ПолитРоссия».

Эта новость вызвала бурную реакцию у читателей газеты Spiegel. Немцы поддержали главу государства в решении продлить на год продуктовое эмбарго. По их словам, эти меры, наоборот, повлияли положительно — позволили стране развить внутреннее производство.

«Подход Путина правильный! Большая часть продукции может производиться в России, для этого нужно лишь желание людей», — пишет один из читателей Spiegel.

Кроме того, предсказания Запада, что из-за действий российских властей в стране начнется голод, не сбылись. По словам немцев, прилавки в супермаркетах до отказа забиты разнообразными продуктами.

«На самом деле в России всего хватает. Супермаркеты забиты до отказа, в том числе и западной едой. Только по гораздо лучшим ценам. Даже немецкое пиво там стоит ненамного дороже, чем здесь», — отметил другой комментатор.

«Голодающая Россия Путина незаметно поднялась и стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы с долей рынка более 20 %», — подчеркнул третий читатель издания.

Еще один немец добавил, что русские «вполне могут о себе позаботиться». Он напомнил, что на территории РФ многие западные компании имеют собственные производства.