Ромелу Лукаку сомневается в необходимости вставания на колено перед матчами

Нападающий бельгийской сборной и лондонского «Челси» Ромелу Лукаку усомнился в эффективности поддержки движения BLM перед началом игр.

Форвард Лукаку считает, что преклонение колена перед матчами является далеко не самым эффективным методом борьбы с проявлениями расизма в футболе. Соответствующее мнение нападающий «Челси» озвучил в интервью The Telegraph.

«После игры можно в очередной раз столкнуться с оскорблениями. Капитаны и еще несколько ведущих игроков каждой команды должны встретиться с руководителями Instagram, Футбольной ассоциации и профсоюза футболистов, мы должны сесть за стол и серьезно все обсудить», — подчеркнул бронзовый призер ЧМ-2018.

После пяти туров «Челси» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу. Лукаку принимал участие в четырех играх АПЛ, в которых забил три гола.

«Челси» также продолжает выступление в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22. Лондонский клуб, который стал победителем еврокубкового турнира, является одним из соперников петербургского «Зенита» по группе H.