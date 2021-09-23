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Участники форума российского ФБР подготовят петиции против нарушения прав граждан за рубежом

Участники форума российского ФБР подготовят петиции против нарушения прав граждан за рубежом

Фонд борьбы с репрессиями запустил первую онлайн-конференцию с экспертами на тему международного права и защиты граждан от незаконных арестов.

Международный форум Фонда борьбы с репрессиями стартовал 23 сентября в 13:00 по московскому времени в формате онлайн. Спикеры обсудят права человека и неоднозначные результаты работы правоохранительных органов. Так, конференция коснется вопросов глобализма и его влияния на политические гонения. Кроме того, одной из тем встречи станет тревожное число случаев задержания россиян, которые происходят за границей, и сложность борьбы за возвращение граждан на родину, передает ФАН.

Спикерами конференции стали ученый-социолог Максим Шугалей, член Совета по правам человека Ева Меркачева, а также руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов и главред финского ИА MV-Lehti Янус Путконен.

Спикеры обсудят упомянутые темы и составят Меморандум. Кроме того, эксперты подготовят петиции против незаконных арестов. Заявления будут адресованы не только ООН, но и властям стран, где происходят случаи нарушения прав граждан. Финал конференции ожидается в 19:00 по московскому времени.