Страницу властей ХМАО в Instagram заблокировали из-за жалоб пользователей

Сотрудники департамента труда и занятости населения ХМАО сообщили, что Instagram заблокировал аккаунт ведомства из-за жалоб пользователей. Чиновникам пришлось опубликовать соответствующее оповещение на официальном сайте администрации Югры.

По версии работников ведомства, блокировка аккаунта может быть связана с жалобами пользователей, которые посчитали страницу дептруда фейковой.

«Настоятельно просим вас не жаловаться на нашу страничку, ведь мы стараемся для вас», — попросили чиновники.

В сообщении ведомства также предупредили, что запланированный прямой эфир с исполняющим обязанности директора департамента труда и занятости населения ХМАО- Югры Валерием Беспояско откладывается на неопределенное время.

Ранее генерального консула Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно вызвали в МИД России из-за неуместных высказываний, которые он опубликовал в Instagram.