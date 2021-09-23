«Пешка в чужих руках». Политолог Безпалько объяснил, почему Франция не покинет НАТО

Франция сохранит и военное, и политическое членство в НАТО, несмотря на предательство США, сорвавших крупную сделку Парижа с Австралией на производство атомных подлодок. К такому выводу пришел член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с «Политикой Сегодня».

Он напомнил, что в 1959 году Франция под руководством Шарля де Голля уже выходила из военных структур Североатлантического альянса, выведя из-под его контроля собственный средиземноморский флот, а также отказав США в размещении на территории страны атомных бомб.

«Сейчас может, конечно, повториться что-то подобное, но вряд ли в столь радикальном как тогда варианте. Политиков масштаба де Голль во Франции сейчас нет. Макрон, конечно, не самый слабый политик, но все равно в какой-то степени пешка в чужих руках», — считает Безпалько.

Global Look Press / White House

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности государства покинуть НАТО, а министр обороны Флоранс Парли в свою очередь добавила, что в Альянсе отсутствует «политический диалог». В связи с этим ряд стран-участниц намерены пересмотреть стратегическую концепцию в ходе предстоящего саммита в Испании.

Также Париж намерен напомнить США о том, что главной задачей Альянса является не конфронтация с Китаем, которой одержим американский президент Джо Байден, а поддержание безопасности в североатлантическом регионе.

«Думаю, что, скорее всего, ограничится дело риторикой, может быть демонстрацией обиды определенной, а, возможно, что сократиться торговый объем между странами, будут введены какие-то торговые пошлины, хотя тоже маловероятно. Но, скорее всего, ничего не изменится. Через какое-то время об этом просто забудут», — резюмировал собеседник «ПС».

ФБА «Экономика сегодня» / Анна Агибалова

Безпалько напомнил, что США не в первый раз срывают сделку Франции. В 2015 году под давлением американцев Париж был вынужден аннулировать сделку с Россией по строительству авианосцев «Мистраль».

Это стало одной из основных причин последующего банкротства верфи, которая занималась производством. Тысячи французов остались без работы, отметил эксперт. Однако даже тогда никаких решительных шагов руководством европейской страны предпринято не было.