Центр Гамалеи планирует зарегистрировать вакцину от COVID-19 для подростков

Минздрав России получил документы на регистрацию специальной вакцины от COVID-19 для подростков, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Пакет документов был передан в ведомство от Центра им. Гамалеи. Вакцина для прививания подростков получила название «Гам-КОВИД-Вак-М». Согласно установленной процедуре, документация будет отослана на экспертизу. По результатам исследований и будет приниматься решение о государственной регистрации нового препарата, уточнил Кузнецов.

На текущий момент от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи зарегистрировано уже две вакцины. Ими являются двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), а также однокомпонентный «Спутник Лайт».

Проведение вакцинации среди подростков в случае регистрации нового препарата будет полностью добровольным. Прививки будут ставиться исключительно при согласии родителей либо законных представителей, передает РИА Новости слова Кузнецова.