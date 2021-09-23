Песков признался, что пока не изучил выступление Зеленского на ГА ООН с цитированием Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не изучил выступление главы Украины Владимира Зеленского на ГА ООН, где политик процитировал российского лидера Владимира Путина.

Представитель Кремля в беседе с журналистами признался, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского политика. Владимир Зеленский ранее процитировал президента России, но допустил ошибку.

Глава Украины заявил, что РФ якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между государствами и свободы слова. После этого Зеленский на русском языке процитировал Путина. Речь идет о высказывании об угрозе попыток расшатать авторитет и легитимность ООН. Однако президент Украины неверно указал, из какой речи он взял фразу российского лидера.